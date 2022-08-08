Мелитополь, Украина, , 01:45 — REGNUM Попытку ракетной атаки на город Мелитополь предприняли вооруженные формирования Украины (ВФУ). Об этом 8 августа сообщило РИА Новости.

Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Обстрел был зафиксирован в 00:30 мск, по предварительным данным, украинские боевики выпустили по городу две ракеты. Все выпущенные снаряды были сбиты российской системой противовоздушной обороны.

В результате обстрела произошло отключение энергоснабжения в районе железнодорожного вокзала. Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о срабатывании системы противовоздушной обороны (ПВО) в Мелитополе.

Читайте ранее в этом сюжете: Запорожские власти заявили о возможном срабатывании ПВО в Мелитополе