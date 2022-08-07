Мелитополь, 8 августа, 2022, 01:45 — ИА Регнум. Попытку ракетной атаки на город Мелитополь предприняли вооруженные формирования Украины (ВФУ). Об этом 8 августа сообщило РИА Новости.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

Обстрел был зафиксирован в 00:30 мск, по предварительным данным, украинские боевики выпустили по городу две ракеты. Все выпущенные снаряды были сбиты российской системой противовоздушной обороны.

В результате обстрела произошло отключение энергоснабжения в районе железнодорожного вокзала. Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о срабатывании системы противовоздушной обороны (ПВО) в Мелитополе.