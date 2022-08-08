Вена, , 01:21 — REGNUM Кандидат в президенты Австрии Геральд Гросс назвал политику ЕС в отношении России «шизофренией».

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В эфире передачи Fellner! LIVE Гросс заявил, что европейские лидеры ведут себя глупо, когда жалуются на ситуацию с газом после введения санкций против России. Он сравнил подобное поведение с шизофренией.

По его словам, ЕС сталкивается с трудностями, пытаясь заменить российский газ поставками из других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Финляндии Саули Ниинистё предрёк в странах ЕС экономический спад.

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