Тель-Авив, Израиль, , 01:30 — REGNUM Территория Израиля была обстреляна ракетами из сектора Газа уже после вступления силу соглашения о прекращении боевых действий, сообщают 8 августа израильские радиостанция Kan и газета Jerusalem Post.

Палестинцы готовятся к ракетному обстрелу Израиля Amir Farshad Ebrahimi

Уже через несколько минут после наступления 23:30 по местному времени (совпадает с московским), когда вступило в силу соглашение о перемирии между сторонами, с палестинской территории были запущены ракеты по Израилю. Одна из ракет упала на открытой местности, не причинив никакого вреда.

Во время обстрела в Израиле звучали сирены воздушной тревоги. Пресс-служба израильской армии заявила, что военные выполняют условия перемирия, и последний удар по сектору Газа был нанесён ими в 23:25 мск.

Напомним, что ранее представители палестинской стороны подтвердили достижения договорённости о прекращении огня.

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