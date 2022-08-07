Тель-Авив, Израиль, 8 августа, 2022, 01:30 — ИА Регнум. Территория Израиля была обстреляна ракетами из сектора Газа уже после вступления в силу соглашения о прекращении боевых действий, сообщают 8 августа израильские радиостанция Kan и газета Jerusalem Post.

Amir Farshad Ebrahimi Палестинцы готовятся к ракетному обстрелу Израиля

Уже через несколько минут после наступления 23:30 по местному времени (совпадает с московским), когда вступило в силу соглашение о перемирии между сторонами, с палестинской территории были запущены ракеты по Израилю. Одна из ракет упала на открытой местности, не причинив никакого вреда.

Во время обстрела в Израиле звучали сирены воздушной тревоги. Пресс-служба израильской армии заявила, что военные выполняют условия перемирия и последний удар по сектору Газа был нанесён ими в 23:25 мск.

Напомним, что ранее представители палестинской стороны подтвердили достижение договорённости о прекращении огня.