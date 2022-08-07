Нью-Йорк, США, 8 августа, 2022, 01:14 — ИА Регнум. Обеспечить защиту мирных граждан на Украине призвал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя данные доклада правозащитной организации Amnesty International. Об этом 7 августа сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

В докладе Amnesty International чётко указывалось, что украинские военнослужащие размещают вооружение на территории гражданских объектов инфраструктуры, включая школы и больницы, подвергая опасности мирных жителей. Правозащитники отметили, что такая тактика вооружённых сил Украины (ВСУ) является нарушением международных норм гуманитарного и военного права.

Комментируя данный доклад, Дюжаррик указал, что с самого начала конфликта послание генерального секретаря ООН было чётким.

«Мы всегда призывали и будем призывать к защите гражданских лиц», — сказал Дюжаррик.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что неправительственная правозащитная организация Amnesty International извинилась за «страдания и гнев», причинённые докладом о нарушениях международного гуманитарного и военного права украинскими военными. Однако при этом правозащитники не отказались от выводов, которые были сделаны в докладе.