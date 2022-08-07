Новосибирск, 8 августа, 2022, 01:01 — ИА Регнум. В Новосибирске локализован крупный пожар в ресторане Заельцовского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Как уточняет ведомство в своём телеграм-канале, площадь пожара составила 750 кв. м. Информация о пострадавших не поступала.

В тушении принимают участие 52 человека и 17 единиц техники. Добавим, посетителей в ресторане не было.

Напомним, пожар в ресторане в Заельцовском районе Новосибирска начался 7 августа. Пожарно-спасательные подразделения выехали на возгорание в 22:23 по местному времени. На момент прибытия кровля здания горела открытым огнём.

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