Вашингтон, 8 августа 2022, 00:43 — REGNUM Президент США Джо Байден может остановить президента Украины Владимира Зеленского всего одним звонком. Об этом заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.
«Это может завершиться сегодня же, если президент Байден возьмёт трубку и позвонит Зеленскому», — отметил Риттер.
Как сообщает RT, по его словам, важный рычаг давления на Киев — это угроза прекращения поставок оружия. Байден может пригрозить отказом помогать Украине и тем самым оказать влияние на Зеленского.
Добавим, Риттер назвал обстрел Украиной Запорожской АЭС опасным и неоправданным решением.
Как сообщало ИА REGNUM, Скотт Риттер заявил, что Зеленского, чья политическая карьера завершается, может ожидать трагический конец.
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