Луганск, 8 августа, 2022, 00:42 — ИА Регнум. Следы базирования штаба подразделения украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО), отвечавшего за пропаганду, обнаружили спецслужбы Луганской Народной Республики (ЛНР) на территории Северодонецка. Об этом 7 августа рассказал журналистам представитель спецслужб ЛНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Антироссийская пропаганда

Подразделение базировалось в бывшем здании штаба оперативно-тактической группировки «Север» украинских силовиков. Единственным направлением работы ЦИПСО была антироссийская пропаганда. Во всех изученных документах фигурирует только одна страна в роли врага — Россия, другие государства не затрагивались.

Также уточняется, что подразделение занималось и созданием фейковых новостей. Сотрудникам ЦИПСО помогали западные инструкторы.

«Взять Голливуд, взять ЦРУ, смешать это все и привезти в Украину. Здесь подготовить специалистов, и на опыте западных инструкторов, примеров, начали они этим делом заниматься здесь. Многие люди верили и сейчас верят тому, что вещали эти люди», — отметил сотрудник спецслужб ЛНР.