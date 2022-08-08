Киев, , 00:48 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что переговоры с Россией могут и не начаться. Об этом он заявил в видеобращении, опубликованном 7 августа в телеграм-канале украинского лидера.

Владимир Зеленский в окопе president.gov.ua

По словам Зеленского, если Россия будет проводить на занятой украинской территории какие-то либо референдумы, то тем самым она закроет для себя возможность проведения любых переговоров и с Украиной, и со всем миром.

Напомним, что вся Херсонская и 70% Запорожской области в результате проведения специальной военной операции были освобождены российскими войсками. В Запорожской было объявлено о намерении провести к середине сентября референдум о присоединии к России. В Херсонской области идея проведения подобного референдума была также одобрена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения статусе этих территорий должны принимать исключительно их жители.