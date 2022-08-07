Цхинвал, , 23:53 — REGNUM Южная Осетия будет строить свой завтрашний день вместе с Россией. Об этом заявил президент республики Алан Гаглоев после траурной акции, посвящённой годовщине грузинской агрессии 2008 года, сообщает ТАСС.

Южная Осетия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы смотрим в завтрашний день благодаря России. Вы все видите, как восстанавливается наша республика, есть уверенность, есть силы. Мы будем строить наш завтрашний день с Россией», — отметил он.

Гаглоев при этом сравнил спецоперацию на Украине с действиями российских войск по защите Южной Осетии 14 лет назад. По его словам, вместе военнослужащие защищают правду, справедливость и общую историю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе встречи с Аланом Гаглоевым министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что стороны развивают отношения во всех без исключения областях. Он добавил также, что Москва гарантирует безопасность Южной Осетии.

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