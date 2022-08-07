Санта-Моника, США, 7 августа 2022, 23:53 — REGNUM Activisison назвала дату начала бета-тестирования будущей экшн-игры Call of Duty: Modern Warfare 2. Об этом 7 августа сообщает портал GamesRadar.

Компьютерная игра Call of Duty Modern Warfare
Компьютерная игра Call of Duty Modern Warfare

Поклонники игровой франшизы получат возможность оценить новую игру серии 16 сентября 2022 года. Как ранее сообщилось, первыми доступ к бета-версии Call of Duty: Modern Warfare 2 получат владельцы консолей PlayStation 4 и PlayStation 5, оформившие предзаказ. Остальные пользователи PlayStation смогут присоединиться к тестам 18 сентября 2022-го. Что касается владельцев ПК, то их допустят к тестированию 22 сентября 2022-го.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что тысячи геймеров подписали петицию с требованием вернуть в Call of Duty: Modern Warfare 2 и Call of Duty: Warzone 2 карту Верданска. Напомним, в последний раз игроки сражались на этой карте 8 декабря 2021 года.

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