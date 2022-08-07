Санта-Моника, США, , 23:53 — REGNUM Activisison назвала дату начала бета-тестирования будущей экшн-игры Call of Duty: Modern Warfare 2. Об этом 7 августа сообщает портал GamesRadar.

Компьютерная игра Call of Duty Modern Warfare

Поклонники игровой франшизы получат возможность оценить новую игру серии 16 сентября 2022 года. Как ранее сообщилось, первыми доступ к бета-версии Call of Duty: Modern Warfare 2 получат владельцы консолей PlayStation 4 и PlayStation 5, оформившие предзаказ. Остальные пользователи PlayStation смогут присоединиться к тестам 18 сентября 2022-го. Что касается владельцев ПК, то их допустят к тестированию 22 сентября 2022-го.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что тысячи геймеров подписали петицию с требованием вернуть в Call of Duty: Modern Warfare 2 и Call of Duty: Warzone 2 карту Верданска. Напомним, в последний раз игроки сражались на этой карте 8 декабря 2021 года.

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