Александр Халдей, 8 августа 2022, 00:08 — REGNUM Грандиозное шоу в прямом эфире на тему прорыва «третьего лица в государстве США» Н. Пелоси на Тайвань закончилось сразу после приземления её борта в аэропорту «Суньшан». Программа пребывания Пелоси на Тайване и то, что она там говорила, уже не имеют никакого значения. Это скучные символические мероприятия и декларации, к тому же не имеющие никакого официального статуса: частный визит по пути турне, где не подписано никаких документов. К тому же не имеющий отношения к официальной позиции Вашингтона.

Нэнси Пелоси
Нэнси Пелоси
RYAN SAAVEDRA

Гора родила мышь? Ради деклараций в частном визите третьестепенного чиновника стоило всё это затевать? «От него кровопролитиев ждали, а он чижика съел?»

Нет, всё не так просто. Сам факт прорыва на Тайвань официального американского чиновника имеет больше важности, чем то, что он потом там делал и говорил. Драматургия спектакля после приземления кончилась. Пелоси говорила всякие банальности, и это уже никому не было интересно. Люди стали расходиться от экранов сразу, едва стало ясно, что «не сбили».

Политика спектакля превращается в политику спортивного футбольного матча. Следом за Пелоси на Тайвань прилетят британцы и представители других стран. Китай будут качать дальше.

И каждый раз зрителей интересует лишь прорыв к воротам и финальный гол. Собьют, наконец, или не собьют? Когда же начнут сбивать? «Джузеппе, когда же ты, наконец, пойдёшь грабить банк?»

Причём никому не важно, что Пекин играл в европейский футбол, а Пелоси — в американский. А англичане в регби. Предсказать финал такого матча было несложно. Англосаксы приучают мир к тому, что «Тайвань це не Китай». Каждый раз Китаю будет всё труднее проигрывать информационные войны, уклоняясь от войны реальной.

Нэнси Пелоси во время визита на Тайвань
Нэнси Пелоси во время визита на Тайвань
Taiwan Presidential Office

Кто же в кейсе Пелоси победил и кто проиграл?

Сейчас разогретые зрительским азартом многие комментаторы и эксперты говорят о том, что Китай слишком вовлёкся в риторику угроз, которые не смог выполнить, и потому психологически проиграл. Потерял лицо. Блеф не удался, когда дошло до реальности. Тайваньский покер США оказался крепче. И у Си Цзиньпина есть два месяца, чтобы наверстать упущенное и предстать к ноябрьскому Съезду КПК не проигравшим, а победителем.

Это логика футбольного болельщика. Политика — не футбол, и даже не шахматы. Политика — это несовпадение видимой и скрытой реальности. А скрытая реальность не та, что мы видим сейчас.

Победа Пелоси — это поражение США. Налицо их конфликт интересов. Это тот случай, когда выигрывает лидер переговорной команды, но проигрывает его корпорация. Когда выигрывают сражение и проигрывают войну. Можно захватить деревню и проиграть кампанию. Пелоси сделала именно это, и всё это принесла в дар США. Она, по сути, оказала большую услугу Си Цзиньпину. По справедливости, в Китае ей потом надо будет поставить памятник.

Первое: Пелоси вытащила из-под ковра наружу скрытый процесс растущего в США двоевластия — и углубила его. Это признак глубокого кризиса американской государственности. Только ленивый не говорит сейчас о двух центрах принятия решений в американской власти, что Пелоси отменила фактически статус Байдена как верховного правителя, и теперь она либо сама станет и. о. президента, либо получит право указать на того, кто им станет.

Теперь в США два суверена: Байден и Пелоси.

Второе: чем теплее Пелоси в лучах славы, тем трагичнее будущее США. Наутро, когда хмель победы выветрился из голов группы авантюристов, стоит задуматься: а что дальше? В чём конкретно состоит победа США над Китаем? Только ли в том, что Пелоси протолкнули в Тайвань через линии китайской ПВО, которую Китай не задействовал? Только ли в том, что она там что-то продекларировала? Неужели вся их война сводится исключительно к театральной постановке?

Нэнси Пелоси во время визита на Тайвань
Нэнси Пелоси во время визита на Тайвань
Taiwan Presidential Office

Третье: китайская стратегия мыслит длинными сроками. Си Цзиньпин проявил выдержку и выиграл. Сейчас видно: начни он вестись на провокации и затей воздушный бой в небе Тайваня с США, Китай оказался бы в проигрыше. Просто потому, что начал бы вести себя в русле навязанной США короткой стратегии. Уже наутро стало бы ясно: ответ абсолютно неадекватен угрозе. В глупом положении был бы Си Цзиньпин. А сейчас в глупом положении Пелоси.

Ни одного ресурса от прорыва Пелоси на Тайвань Китай не лишился. А приобрести смог. Сейчас Китай начнёт ползучее удушение Тайваня и сам определит его размеры и сроки. Станет сильнее контролировать Тайваньский пролив, чего пока не имел повода делать. Свернёт торговлю с Тайванем, а там очень важные для острова позиции. Уровень жизни его обитателей сейчас снизится. Хорошие времена там кончились под аплодисменты встречающих Пелоси в аэропорту.

Четвёртое: Китай получил оправдание развитию военного решения тайваньского вопроса. И он это сделает.

Пятое: США превратили Китай из пассивного врага в активного. Ясно, что Китай ответит в экономической плоскости. И это та сфера, где США будет больнее всего.

В итоге: Си Цзиньпин как минимум не ослабил внутриполитические позиции, а как максимум усилил их. Войны как самого проигрышного сценария США Китаю навязать не смогли. Теперь для этого у США нет никаких других вариантов, кроме прямого признания Тайваня, но это объявление войны, и тогда агрессором становятся они, а не Китай.

Провокация Пелоси не убила Китай, а сделала сильнее. Он консолидирован, а США на весь мир выглядят страной с разделившейся внутри властью: там уже не только раскол между демократами и республиканцами, но и расколы внутри республиканцев (по поводу Трампа) и внутри демократов (Байден или Пелоси). По сути, весь героизм Пелоси оказался выстрелом в ногу.

Пелоси обладает несколько примитивным пониманием происходящего, как и подавляющее большинство нынешнего топа американского истеблишмента. Она думала, что, нанеся Си Цзиньпину символическую пощёчину, она выиграла бой. Это глубокое заблуждение. В китайских боевых искусствах в реальном бою реагируют не на пощёчины, а на удары, в которые вкладывается энергия. А так бить Пелоси не может. И вот почему.

Си Цзиньпин
Си Цзиньпин
Foreign and Commonwealth Office

Пощёчина Си Цзиньпину — это лишь мелкий бонус к самолюбию Пелоси в её тайваньской авантюре. Её сверхзадачей было не попиариться за счёт унижения Си и даже не показать безнаказанность США, как сказал С. Лавров. Это вторично. Первичным было втянуть сейчас Китай в военные действия за Тайвань, после чего обрушить его экономику санкциями. Именно это подрывало власть Си Цзиньпина, ибо Китай ещё не готов. И это не получилось, а значит, после иллюзии триумфа впереди тяжкое похмелье.

То, что сделала Пелоси, ударяет скорее не по Си Цзиньпину, а по его оппонентам из проамериканских «комсомольцев»: именно они втянули Китай в своё время в такую зависимость от США, в которой тот теперь ограничен в возможностях защиты суверенитета. Именно они, а не Си Цзиньпин, истинные виновники публичного унижения Китая. А Си Цзиньпин как раз избавил Китай от катастрофы и избавит ещё сильнее, когда получит дополнительные возможности.

Если не получается втягивание Китая в войну через Тайвань, то США проигрывают, а Китай выигрывает. Ибо сохраняются все те тенденции, которые привели к усилению Китая и ослаблению США. «Винтовка рождает власть», — говорил Мао. Винтовка, а не пиар-фокусы. Винтовку из рук Китая Пелоси не выбила, а наоборот ещё прочнее там укрепила.

Ещё важнее то, что триумф Пелоси даёт шанс демократам выглядеть круче республиканцев. Ведь Пелоси победила Китай. Лавровый венок и статус вице-цезаря или как минимум вице-консула! И плевать, что Империю толкнули к закату. Демократы у власти в США — это гарантия их неотвратимой деградации и загнивания.

Выступление Пелоси. Тайвань
Выступление Пелоси. Тайвань
Taiwan Presidential Office

Теперь мяч на стороне Китая, а он держит паузу по Станиславскому. Это выматывающая неопределённость. Китай не будет спешить, но и медлить не станет. В его руках масса козырей, и разыграет их он не торопясь. Выбирая место и время. Китай не спешит выиграть. Ветер дует в его паруса.

А Тайвань и впрямь усилиями США полностью подобен Украине. Все помнят, как совсем недавно некая группа солдат ВСУ таскала по Харьковской границе с Белгородом полосатый пограничный столб, демонстрируя в разных местах его установку доверчивым украинцам, которые должны были поверить в перемогу.

Группа ставила столб, фотографировалась и быстро убегала, потому что попадала под обстрелы. Столб забирала с собой для следующей фотосессии, так как реквизитом не разбрасываются. Такие вот символы украинского суверенитета.

Пелоси — это тот самый кочующий полосатый пограничный столб, который является реквизитом и участвует в фотосессиях, демонстрируя перемогу там, где её нет. Аплодирующие Пелоси доверчивые тайванцы — это те же украинцы, счастливые от картинки выхода ВСУ со столбом на российскую границу.

На вопрос: «И что теперь?», — они скандируют: «Теперь ждём англичан! Весь мир с нами! Кто не скачет, тот китаец! Слава Тайваню!»

Китаю предстоит принять ряд серьёзных решений, особенно в отношении проамериканских друзей в своей элите и сроков будущей тайваньской СВО. Предстоит своя мобилизация и национализация элиты, и тайваньский флешмоб Пелоси лишь ускорил принятие основных решений. Договориться Китаю с США уже не получится.