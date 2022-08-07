Анкара, 7 августа, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Сомали Хасан Шейх Махмуд провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом сообщает 7 августа Anadolu Ajansı со ссылкой на Управление по связям при администрации президента Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В сообщении говорится, что лидеры двух стран обсудили региональные вопросы и двусторонние отношения.

Эрдоган сообщил президенту Сомали, что Турция будет поддерживать мир и стабильность в Сомали.

Как передавало ИА REGNUM, 6 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на церемонии награждения номинантов «Персоны повышающие ценность Коджаэли — центра технологий и промышленности» заявил, что в 2021 году Турция стала лидером по экономическому росту среди стран «Большой двадцатки» (G20).