Вашингтон, , 23:41 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил ждёт, что его инициатива по борьбе с инфляцией будет поддержана Палатой представителей. Об этом сказано в комментарии американского лидера, который распространила пресс-служба Белого дома.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Инициативу Байдена уже поддержали представители Демократической партии в сенате США. Однако американский лидер отметил, что для этого пришлось идти на компромиссы.

«Этот законопроект направлен на борьбу с инфляцией за счет снижения дефицита и снижения расходов для обычных семей», — отметил Байден.

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