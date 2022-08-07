Донецк, 7 августа, 2022, 23:40 — ИА Регнум. В Донецке локализовали пожар на территории складов, возникший в результате обстрела со стороны киевских военных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Министерства по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР.

ГУ МЧС по Республике Крым Пожар

Сигнал о пожаре поступил в 18:43 по местному времени 7 августа. К месту были направлены пожарные по повышенному номеру вызова.

«По прибытии установлено обрушение кровли складского помещения и горение аэрозольной продукции на площади 1200 м2. Угрозы распространения огня на соседние здания нет», — отметили в ведомстве.

Возгорание удалось локализовать к 21:30 вечера.