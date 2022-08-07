Москва, , 23:28 — REGNUM Тела ещё двух пропавших в коллекторе во время ливня рабочих обнаружены на юго-востоке Москвы. Об этом 7 августа сообщает прокуратура столицы в Telegram.

Ливень Newdesignfile.com

«Тела ещё двоих рабочих (пропавших в коллекторе) также обнаружены», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось об обнаружении одного из пропавших в коллекторе рабочих.

Как передавало ИА REGNUM, 7 августа в ГСУ СК России по столице сообщили, что по факту исчезновения рабочих в коллекторе на юго-востоке Москвы проводится проверка.

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