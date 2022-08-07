Анкара, , 23:27 — REGNUM Турция не станет поддерживать членство Швеции и Финляндии в НАТО, пока обе эти страны не выполнят обязательства по борьбе с терроризмом. Об этом 7 августа заявил министр юстиции Турции Бекир Бозда в эфире телеканала Akit TV.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не стоит ожидать от Турции положительного решения в вопросе поддержки, пока они не сдержат свое слово», — сказал Бозда.

По его словам, Турция пока не получила от Финляндии и Швеции ответы на запросы об экстрадиции лиц, которых в Анкаре считают причастными к террористической деятельности.

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