Лос-Анджелес, США, 7 августа 2022, 23:19 — REGNUM Поклонники Marvel поставили перед собой непростую задачу: они пытаются выбрать самый реалистичный фильм студии, выпущенный в рамках её расширенной киновселенной. Об этом 7 августа сообщает портал We Got This Covered.

Marvel
Marvel
Marvel Studios

Соответствующее обсуждение инициировал на форуме Reddit фанат под ником Skallager0252, который заявил, что самым реалистичным кинокомиксом Marvel является «Первый мститель: Другая война» (Captain America: The Winter Soldier). Многие пользователи платформы категорически не согласились с его выбором. В ходе обсуждения поклонники студии также включили в список претендентов фильм «Человек-паук: Возвращение домой» и сериалы «Каратель» и «Агент Картер», которые, впрочем, формально не относятся к расширенной киновселенной Marvel.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что потоковый сервис Disney Plus и Marvel решили ненадолго отложить премьеру сериала «Женщина-Халк: Адвокат». Первый эпизод шоу появится на сайте онлайн-кинотеатра Disney не 17, а 18 августа 2022 года.

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