Лос-Анджелес, США, 7 августа, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Поклонники Marvel поставили перед собой непростую задачу: они пытаются выбрать самый реалистичный фильм студии, выпущенный в рамках её расширенной киновселенной. Об этом 7 августа сообщает портал We Got This Covered.

Marvel Studios Marvel

Соответствующее обсуждение инициировал на форуме Reddit фанат под ником Skallager0252, который заявил, что самым реалистичным кинокомиксом Marvel является «Первый мститель: Другая война» (Captain America: The Winter Soldier). Многие пользователи платформы категорически не согласились с его выбором. В ходе обсуждения поклонники студии также включили в список претендентов фильм «Человек-паук: Возвращение домой» и сериалы «Каратель» и «Агент Картер», которые, впрочем, формально не относятся к расширенной киновселенной Marvel.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что потоковый сервис Disney Plus и Marvel решили ненадолго отложить премьеру сериала «Женщина-Халк: Адвокат». Первый эпизод шоу появится на сайте онлайн-кинотеатра Disney не 17, а 18 августа 2022 года.