Лос-Анджелес, США, 7 августа, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Новый комедийный боевик «Быстрее пули» (Bullet Train) с Брэдом Питтом в главной роли собрал в первые выходные проката в США более $30 млн. Об этом 8 августа сообщает портал Deadline.

Instagram.com/bradpittoficial Брэд Питт

Отмечается, что при этом сумма общемировых сборов картины на данный момент уже составила около $62,5 млн. Таким образом, если учесть, что бюджет «Быстрее пули» составил $90 млн, фактически кинокомпания Columbia Pictures, и студии Fuqua Films и 87North Productions уже вернули средства, вложенные в производство картины. Впрочем, стоит отметить, что если учесть затраты на маркетинг, то пока проект полностью не окупился.

Напомним, в качестве режиссёра картины выступил Дэвид Литч, ранее снявший фильмы «Дэдпул 2», «Взрывная блондинка», «Форсаж: Хоббс и Шоу» и другие. Фильм «Быстрее пули» вышел в широкий прокат США 5 августа 2022 года.