Москва, 7 августа, 2022, 22:56 — ИА Регнум. В ближайшую неделю в Москве прогнозируется летняя погода, однако жара не ожидается. Об этом 7 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Хорошая погода

«Режим погоды будет антициклональный, подразумевающий теплую погоду, но воздушные массы будут прохладные с севера, — сказал руководитель Гидрометцентра России. — Плюс на минус дадут нормальное климатическое лето».

По его словам, температура воздуха в столице РФ в рабочие дни ожидается 22-25 градусов днем. При этом к 12 августа воздух в городе, согласно прогнозу, прогреется до 25-28 градусов, сказал Вильфанд.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 6 августа стала в Москве вторым самым жарким днем в летнем сезоне текущего года, температура в городе поднялась до +31,7 градуса.