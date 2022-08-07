7 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили документальный фильм, показанный на американском телеканале CBS, в котором выносится предположение, что часть западной военной помощи Украине уходит на сторону и до фронта не добирается.

Светлана Рыбина, , 23:56 — REGNUM Документальный фильм, показанный на американском телеканале CBS, в котором ветеран морской пехоты США Энди Милбурн утверждает, что весомая часть западной военной помощи Украине не попадает на фронт, а страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать её использование, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 7 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Зеленский Официальное интернет-представительство Президента Украины

«А что тут удивительного? Бандеровцы сначала своё вооружение всё распродали, а теперь торгуют западным. Чего от них там ещё ожидали? Всё же было изначально понятно», — считает Николай Р.

Многие пользователи считают, что не нужно быть учёным, чтобы сложить два плюс два и сделать очень простой логический вывод относительного того, кто же непосредственно может быть причастен к разворовыванию западной военной помощи на Украине.

«Торгует оружием шайка, которая не воюет. А не воюют лица, приближенные к императору всея Украины. Вот пускай все претензии направят прямиком наркоману Зеленскому», — советует Надежда К.

«Пусть поинтересуются у Зеленского, куда он девает всё. Но, конечно, он не скажет правды никакой, да и вы не рискнёте задавать неудобные вопросы, потому что любого, кого интересует правда, записывают в агентов Путина», — указывает Жанна Ю.

Анатомия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы сетуют, что американская свобода слова настолько свободная, что, к сожалению, средства массовой информации в США могут указывать на преступления киевского режима только намёками.

«Западным СМИ стоит написать о коррупции вселенских масштабов на Украине, во власти и армии. Вот бы общество офигело, поняв, с кем они связались. Но мы же все понимаем, что свободы слова на Западе нет, тоталитарный режим в Белом доме всем рот закрыл, до кого руки дотянулись», — подметил Пахом П.

Часть людей полагает, что за воровством военной помощи может стоять даже не киевский режим, а сами «поставщики демократии», которые наживаются на людском горе.

«Не доходит потому, что американцы и европейцы всё тырят сами. Вот потому помощь и не доходит», — поделился своим мнением Лев М.

«Потому что на границе они перераспределяют всё это, и часть отправляют на перепродажу террористам на восток», — полагает Диана О.

Ряд пользователей указывает на то, что украинцам стоит помнить, что Западу неважно, сколько вооружения вы получили, потому что платить вы будете за то количество, которое западные страны вам отправили.

«Почти 90% вооружений для Украины только на бумаге существует, а вот долг перед странами-поставщиками — реальный!» — напомнил Юркен Ю.

«Вооружённые силы России и ополченцы в таком количестве утилизируют нациков и их вооружение, что нет ничего удивительного, что на Западе не досчитываются. Всё, что попадает на фронт, всё тут же уничтожается», — пишет Андрей Б.

«Не надо забывать, что значительная часть западного вооружения переходит к ополченцам и России. Трофеи ведь не числятся уже, как стоящее на вооружении Украины оружие», — отмечает Sergey K.

Напомним, 7 августа американский телеканал CBS показал документальный фильм, в котором ветеран морской пехоты США Энди Милбурн утверждает, что весомая часть западной военной помощи Украине не попадает на фронт, а страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать её использование. Отмечается, что часть вооружения, поставленного Украине, может вскоре всплыть на чёрном рынке, попасть в «неправильные руки» и привести к нестабильности в мире.