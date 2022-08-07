Идлиб, Сирия, 7 августа, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Террористы готовят в Идлибе постановочные ролики для обвинений ВКР России в ударах по мирным жителям. Об этом заявил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров, передаёт ТАСС.

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По его словам, провокацию готовят боевики группировки «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вместе с представителями организации «Белые каски».

«В населенном пункте Китиан провинции Идлиб проводится съёмка постановочных видеороликов для дальнейшего обвинения ВКС РФ и сирийских правительственных сил в нанесении ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре», — отметил он.