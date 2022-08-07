Нижний Новгород, , 22:34 — REGNUM Содержащийся в следственном изоляторе Нижнего Новгорода мужчина, обвиняемый в совершении преступлений против половой неприкосновенности, пытался вербовать арестантов в ряды членов экстремистской организации. Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области.

Вербовка

37-летний подсудимый пытался распространить идеологию экстремистского движения, изготавливая и распространяя среди сокамерников листовки, популяризирующие запрещённую субкультуру.

Также он призывал их к совершению противоправных действий в отношении сотрудников учреждений уголовно-исправительной системы.

Полиция возбудила против него уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации и участие в ней», по которой предусмотрено наказание в виде штрафа до 600 тысяч рублей или лишения свободы на срок до шести лет.