Стокгольм, , 22:33 — REGNUM Загружаемое дополнение (DLC) Cyber ​​Heist добавит в игру The Ascent оружие ближнего боя. Об этом 7 августа сообщает журнал PC Gamer.

The Ascent Скриншот с YouTube

Согласно информации, предоставленной разработчиками, с релизом Cyber ​​Heist в The Ascent появятся не только новый крупный город, принадлежащий организации Malhorst-Gelb Group, и новая кампания, но и новое оружие, такое, как большой меч и большой молот. Отмечается, что геймерам, желающим сыграть в Cyber ​​Heist в кооперативном режиме, не нужно будет проходить основную кампанию, если её уже прошёл один из членов группы.

Напомним, студия Neon Giant анонсировала DLC Cyber ​​Heist 4 августа 2022 года. Оригинальная игра, выполненная в киберпанк-стилистике, вышла на ПК, Xbox Series X/S и Xbox One 29 июля 2021-го.

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