Донецк, , 22:21 — REGNUM Населенные пункты Металлист, Зайцево и Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Солдат ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 20:40 — населенный пункт Клещеевка — населенный пункт Металлист: выпущено шесть снарядов калибра 155 мм; 21:25 — населенный пункт Клещеевка — населенный пункт Металлист: выпущено 15 снарядов калибра 155 мм; 21:30 - населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Зайцево: выпущено 12 снарядов калибра 122 мм; 21:45 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 7 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Макеевку из артиллерии.