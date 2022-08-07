Токио, 7 августа, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Студия Drecom анонсировала новую видеоигру геймдизайнера Юки Икеды, которого геймеры знают как руководителя проекта Rain (Lost in the Rain). Об этом 7 августа сообщает портал Gematsu.

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Игра, имеющая рабочее название Tokyo Stories, выйдет на консолях и ПК в 2023 году, пока разработчики не назвали точную дату релиза. Стоит отметить, что на официальном сайте проекта по поводу его жанра написано, что он «подлежит уточнению». В центре повествования будут находиться девушка, которая приехала в Токио, чтобы «найти своего пропавшего друга», молодой человек, «приехавший в этот город с секретом, которым не может поделиться», и девушка, «исчезнувшая в этом городе, которая не сказала никому, куда она направляется».

Авторы Tokyo Stories сообщили, что игра, выполненная в жанре пиксель-арт, предложит геймерам познакомиться человеческой драмой, которая развернётся «в забытом городе Токио». Они выложили в Сеть анонсирующий трейлер и несколько скриншотов.

Для справки: релиз игры Rain, разработкой которой занимались студии PlayStation C. A. M. P., Acquire и SCE Japan, состоялся 3 октября 2013 года на консоли PlayStation 3. Игра предлагает геймерам управлять действиями невидимого мальчика, который «проявляется» в реальном мире только в те моменты, когда находится под дождём.