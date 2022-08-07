Нью-Йорк, США, , 22:13 — REGNUM Введенные против России санкции мешают завершить «технические процедуры» по газопроводу «Северный поток». Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью радио Times.

«Северный поток — 1» Официальный сайт ПАО «Газпром»

«Есть определенные технические процедуры, которые необходимо завершить с помощью оборудования для «Северного потока», — заявил он.

Полянский добавил, что из-за введенных ограничительных мер против России, которая была и остается надежным поставщиком газа в Европу, этого сделать нельзя.

Как передавало ИА REGNUM, 4 августа в пресс-службе Газпрома сообщили, что транспортировке и ремонту газотурбинных двигателей Siemens для «Северного потока» мешают действующие антироссийские санкции.