Нью-Йорк, США, 7 августа, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Введенные против России санкции мешают завершить «технические процедуры» по газопроводу «Северный поток». Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью радио Times.

Официальный сайт ПАО «Газпром» «Северный поток — 1»

«Есть определенные технические процедуры, которые необходимо завершить с помощью оборудования для «Северного потока», — заявил он.

Полянский добавил, что из-за введенных ограничительных мер против России, которая была и остается надежным поставщиком газа в Европу, этого сделать нельзя.

Как передавало ИА REGNUM, 4 августа в пресс-службе Газпрома сообщили, что транспортировке и ремонту газотурбинных двигателей Siemens для «Северного потока» мешают действующие антироссийские санкции.