Сочи, Краснодарский край, , 22:12 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» в матче четвертого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 одержал победу над «Пари НН». Основное время встречи, проходившей в Сочи на стадионе «Фишт», завершилось со счетом 2:1. Об этом 7 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кристиан Нобоа Вячеслав Евдокимов

Забитыми мячами в составе «Сочи» отметились 37-летний эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа (33’ пенальти) и 32-летний российский хавбек Артур Юсупов (38’ Сергей Терехов). Единственный гол «Пари НН» на 83-й минуте забил защитник сборной Узбекистана Иброхимхалил Юлдашев после передачи Дмитрий Стоцкого.

Стартовые составы команд:

«Сочи»: Адамов, Терехов, Мещанинов, Дркушич, Ангбан (Кравцов, 76’), Нобоа, Макарчук, Юсупов (Батырев, 85’), Мелкадзе, Сарвели (Жоазиньо, 72’).

«Пари НН»: Нигматуллин, Александров, Гоцук, Агапов, Юлдашев, Шарипов (Кобесов, 73’), Корнюшин (Стоцкий, 21’), Калинский, Милсон (Шильцов, 59’), Берковский (Рыбчинский, 46’), Сулейманов (Кротов, 46’).

«Сочи», одержав третью победу и набрав девять очков, поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Пари Нижний Новгород» с двумя очками остался на двенадцатой позиции.