Кейптаун, 7 августа, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Свой визит в ЮАР государственный секретарь США Энтони Блинкен начал с посещения в городе Соуэто музея Гектора Питерсона. Об этом 7 августа сообщает радиостанция SABC.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЮАР

Питерсон погиб в 1976 году во время демонстрации против апартеида. На тот момент ему было 12 лет.

«История Гектора находит отклик в США, так как у нас есть собственная история борьбы за свободу и равенство. Борьба ЮАР уникальна, но в ней есть много элементов, которые нам понятны», — сказал Блинкен.