Москва, , 22:07 — REGNUM Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире радио «Таймс» заявил о подготовке миссии международной организации для расследования удара по СИЗО в Еленовке.

HIMARS Defense. gov

По словам дипломата, российская сторона была открыта для расследования с самого начала.

«Я направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу по поводу отправки миссии по установлению фактов туда. Он отреагировал. И работа по согласованию круга полномочий миссии ведётся», — цитирует РИА Новости слова Полянского.

Кроме того, на месте ожидают также экспертов Международного комитета красного креста и журналистов. Дипломат добавил, что удар был нанесён киевскими военными из поставленной США РСЗО HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, удар по СИЗО в Еленовке, где находились пленные ВСУ, произошёл в ночь на 29 июля. В результате 50 человек погибли, 73 военнопленных и восемь сотрудников изолятора получили ранения.

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