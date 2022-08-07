Вашингтон, 7 августа, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Военная помощь Украине со стороны США по большей части является не средством поддержки, а мошенничеством. Об этом 7 августа заявила член палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт от Республиканской партии.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В своем аккаунте в социальных сетях американской политик прокомментировала сюжет, который вышел на телеканале CBS, где говорилось, что лишь 30% западной военной помощи доходит до украинской армии.

«Скольких людей называли российскими ботами за то, что они говорили ровно то же самое с марта? Теперь, когда CBS показал это, то это совершенно нормально. Как бы там ни было, я рада, что факты сейчас стали известны. Большая часть помощи Украине — это мошенничество», — написала Бойберт.