Вашингтон, 7 августа, 2022, 21:55 — ИА Регнум. Энтузиасты выпустили дополнение к игре Terraria, которая добавляет в игру контролируемый лазерный луч, как у «Звёзды Смерти» из «Звёздных войн». Об этом 7 августа сообщает портал PCGamesN.

Скриншот с YouTube Видеоигра Terraria компании Re-Logic

Модификация (мод) получившая название Starlight River, разрабатывалась на протяжении нескольких лет, она добавляет в Terraria много нового снаряжения и новых врагов. Одним из самых интересных нововведений дополнения является сторожевая турель Breach Cannon, стреляющая мощным лазерным лучом в то место, на которое указывает курсор.

Турель, которую геймеры могут установить в мире игры, сама по себе выглядит интересно, но ещё больший интерес представляет возможность объединять лучи нескольких таких пушек, получая что-то вроде луча «Звезды Смерти». Разработчики выложили в Сеть ролики , демонстрирующий работу Breach Cannon.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в патче 1.4.4 разработчики Terraria решили важную проблему игры, связанную с биомом джунглей. Они позволили геймерам в любое время использовать инструменты, пресекающие распространение порчи (The Corruption — зловещая область в мире Теrraria).