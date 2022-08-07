Борнмут, Великобритания, 7 августа, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Борнмут» объявил о подписании однолетнего контракта с 33-летним бразильским голкипером каталонской «Барселоны» Нето. «Сине-гранатовые» бесплатно отпустили игрока в английский клуб. Об этом сообщается на официальном сайте «вишен».

Tottenhamhotspur.com «Тоттенхэм» - «Борнмут» 4:0

За «Барселону» Нето выступал с 1 июля 2019 года после перехода из «Валенсии» за 26 миллионов евро. За последние три года трансферная стоимость бразильца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, упала до 3 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Нето сыграл лишь в четырех матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых пропустил пять мячей. При этом бразильцу ни разу не удалось сохранить ворота в неприкосновенности.