Тель-Авив, Израиль, 7 августа, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Министр обороны Израиля Бени Ганц поручил готовиться к продолжению боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

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Поручение, как отмечается, было дано после оценки ситуации с главами силовых структур.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители палестинской группировки «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили заключение перемирия с Израилем.