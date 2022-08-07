Севилья, Испания, 7 августа, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала» Иско перешел в «Севилью». Как сообщает пресс-служба испанского клуба соглашение рассчитано на два года до конца сезона 2023/24.

Дарья Антонова ИА REGNUM Иско

В прошедшем сезоне 30-летний Иско, выступая за «Реал», принял участие в 14 турах Ла Лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Эльче». Суммарно на поле полузащитник провел лишь 323 минуты.

За «Реал» испанский полузащитник выступал с 1 июля 2013 года после перехода из «Малаги» за 30 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 7,5 миллиона евро.