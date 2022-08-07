Донецк, , 21:38 — REGNUM При обстрелах Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки погибли три мирных жителя, еще 11 получили ранения. Об этом 7 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Солдат ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак вооруженных формирований Украины на 21:00 7 августа 2022 года составляет 14 человек (три погибли, 11 ранены), — говорится в сообщении. — Информация продолжает поступать».

Как передавало ИА REGNUM, 7 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Донецку еще 30 снарядов калибра 155 мм.