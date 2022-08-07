Газа, Палестина, , 21:35 — REGNUM Представители палестинской группировки «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили заключение перемирия с Израилем. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

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Напомним, ранее СМИ сообщили о согласии Тель-Авива на прекращение огня. Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр страны Яир Лапид заявил о достижении целей операции «Рассвет», в связи с чем продолжать авиаудары нет смысла.

При этом в палестинском анклаве называли освобождение одного из лидеров группировки Бассама ас-Саади одним из условий заключения перемирия.

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