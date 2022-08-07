Вашингтон, , 21:31 — REGNUM Многопользовательская экшен игра Multiversus «очень скоро» получит кооперативный аркадный режим. Об этом 7 августа сообщает журнал PC Gamer.

Видеоигра MultiVersus Скриншот из трейлера

Ранее разработчики сообщили, что в первом сезоне игры появятся ранговый режим, новые косметические предметы, в том числе образы персонажей. Вероятно, самым неожиданным для геймеров стал кооперативный классический аркадный режим, который также должен появиться в первом сезоне.

Ожидается, что он будет представлять собой ряд последовательных сражений с искусственным интеллектом игры, как было на аркадных автоматах. Согласно утекшей в Сеть информации, режим можно будет активировать либо в случае одиночной игры, либо в режиме Multiversus в формате 2 на 2.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, студия Player First Games, занимающаяся разработкой игры, и издательская компания Warner Bros. Games решили перенести начало первого сезона Multiversus на неопределённый срок. Изначально они планировали запустить его 9 августа 2022 года.

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