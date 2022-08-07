Пекин, 7 августа, 2022, 21:28 — ИА Регнум. 22 самолёта ВВС Китайской Народной Республики в рамках учений пролетели над восточной частью средней линии Тайваньского пролива. Об этом сообщили в министерстве обороны Тайваня.

U.S. Department of Defence Самолёт ВВС Китая

В частности, Пекин направил три бомбардировщика H-6, четыре истребителя J-11, шесть J-16, восемь Су-30 и противолодочный самолет Y-8. Кроме того, в окрестностях Тайваня было обнаружено 14 китайских кораблей.

Власти острова, как отмечается, в ответ организовали воздушный патруль для наблюдения за ситуацией.