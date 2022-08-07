Тель-Авив, Израиль, 7 августа, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Самолеты, готовящиеся к посадке в международном израильском аэропорту Бен-Гурион, попросили оставаться в воздухе. Об этом 7 августа сообщают местные СМИ.

wacki56 Самолет

Как отмечается, причиной по которым самолеты не могут зайти на посадку является обстрел Тель-Авива со стороны сектора Газа. При этом из воздушных судов, которые готовились к взлету, высадили всех пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в регионе резко обострилась после того, как 5 августа армия Израиля начала операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).