Рамалла , , 21:24 — REGNUM Число погибших при ударах израильских военных по сектору Газа превысило 40 человек. Об этом 7 августа сообщает телестанция Al Jazeera со ссылкой на данные палестинского минздрава.

Отмечается, что в настоящее время известно о гибели 41 человека. В числе погибших — 15 детей и четыре женщины.

Ещё 311 человек получили ранения.

Как передавало ИА REGNUM, 5 августа вооруженные силы Израиля начали операцию «Рассвет» в секторе Газа против палестинских исламистов, в рамках которой военные наносят удары по целям в анклаве.

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