Берлин, , 21:08 — REGNUM В Германии обеспокоены возможными перебоями поставок полупроводников из Тайваня в связи с нарастающим конфликтом в регионе. Об этом пишет немецкое деловое издание Handelsblatt.

Тайбэй Chensiyuan

По словам президента Федерального объединения оптовой, внешней торговли и услуг Дика Яндуры, сегодня практически в каждый электронный продукт, выпускающийся в мире, встроен компонент из Тайваня.

В Немецком институте международных отношений опасаются потенциальной блокады острова со стороны Китая, что может нарушить цепочки поставок микросхем. В связи с этим эксперты рекомендовали компаниям разработать запасной план.