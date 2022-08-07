Берлин, 7 августа, 2022, 21:08 — ИА Регнум. В Германии обеспокоены возможными перебоями поставок полупроводников из Тайваня в связи с нарастающим конфликтом в регионе. Об этом пишет немецкое деловое издание Handelsblatt.

Chensiyuan Тайбэй

По словам президента Федерального объединения оптовой, внешней торговли и услуг Дика Яндуры, сегодня практически в каждый электронный продукт, выпускающийся в мире, встроен компонент из Тайваня.

В Немецком институте международных отношений опасаются потенциальной блокады острова со стороны Китая, что может нарушить цепочки поставок микросхем. В связи с этим эксперты рекомендовали компаниям разработать запасной план.