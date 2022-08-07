Москва, 7 августа 2022, 21:06 — REGNUM В результате нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе ранен один представитель Вооруженных сил Армении. Об этом 7 августа сообщили в министерстве обороны России.
По данным Минобороны РФ, обострение ситуации произошло по вине Азербайджана. Благодаря миротворческому контингенту России инцидент удалось урегулировать.
«За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в районе села Сотк Гегаркуникской области со стороны Вооруженных сил Азербайджана, в результате которого ранен один военнослужащий Вооруженных сил Армении», — сказано в сообщении.
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