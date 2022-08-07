7 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили информацию о том, что ООН препятствует контролю Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) состояния Запорожской АЭС после обстрела со стороны украинских боевиков.

Артур Савин, , 22:55 — REGNUM Заявление руководителя Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаила Мизинцева о том, что сотрудники Организации Объединённых Наций (ООН) продолжают препятствовать осуществлению объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством МАГАТЭ после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё отношение к этому 7 августа в социальной сети «ВКонтакте».

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Им всё равно на безопасность и права человека. Они почему-то думают, что амбиции США в этом мире куда важнее, чем миллионы жизней в других странах», — отмечает Руслан Б.

Многие пользователи даже не сомневались, что ООН будет вставлять палки в колёса всем тем, кто хочет помешать украинским нацистам творить свои преступления.

«Организация Объединённых Наций — сборище марионеток США, в окружении которых зачем-то до сих пор сидят Россия и Китай. ООН играет в одни ворота. Это уже не международная организация, а американская шавка», — указывает Максим Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что российской стороне пора оставить в стороне надежду на то, что международные организации в какой-то момент вспомнят про свою совесть и начнут действовать, исходя из своих непосредственных обязанностей.

«ООН вообще какие сейчас компетенции имеет? Если действия этой организации до ужаса однобокие, какой нам смысл вообще там присутствовать? Не пора ли заниматься своими интересами, а не искать справедливости в международных организациях?» — задаётся вопросом Настя В.

Часть людей полагает, что ООН находится под полным контролем США, поэтому не стоит ждать объективности и непредвзятости со стороны этой организации.

«Уважаемые, ООН — это псевдоорганизация, которая не является гарантом мира и стабильности. Я считаю, что нашей России нужно выйти из ООН, так как эта организация тянет деньги, которые могли бы пойти на нужды наших граждан. ООН — это преступная организация, подвергавшая и подвергающая опасности людей в регионе, потакающая США и их преступной политике в отношении развивающихся стран и в особенности России», — указывает Сурен Л.

Ряд пользователей указывает на то, что ООН никоим образом не способствует установлению мира на планете, а лишь созерцает то, как Америка погружает окружающее пространство в хаос.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Тогда вообще для меня непонятно, зачем существует ООН. За всё это время они никак не отреагировали на преступления киевского режима. Уверена, будут потакать нацистам и дальше», — пишет Екатерина З.

Нашлись и те, кто считают, что ООН отжила свой срок, и теперь от России требуется создать новую международную организацию, которая будет принуждать нацистов, террористов и прочих марионеток Запада исполнять её требования.

«ООН — это международная организация, в которой сейчас доминируют США и их сателлиты. Когда-то там доминировал СССР и его сателлиты, а США скрипели зубами и ничего с этим сделать не могли — приходилось выполнять резолюции ООН. Сейчас всё иначе. Кто в этом виноват — ответ ясен», — считает Саша Р.

«Организация Объединённых Наций — структура, созданная по итогам Второй мировой войны странами — победителями. Если она не работает, нужно создавать новую», — поделилась своим мнением Наталья С.

Напомним, 6 августа руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о том, что сотрудники ООН продолжают препятствовать осуществлению объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством МАГАТЭ после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.