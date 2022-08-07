Берлин, 7 августа, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Западу следовало согласиться на принятие нейтрального статуса для Украины. Об этом заявила в эфире телеканала ZDF сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

Бундестаг. Берлин

По её словам, Россия не раз давала понять, что не смирится с приближением НАТО к своим границам, а вопрос вступления в блок Украины является красной линией.

«И то, как легкомысленно с этим обошлись и не дали Украине сразу же нейтральный статус, — это ошибка, за которую Запад должен спрашивать с себя», — отметила политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что продолжение поставок оружия киевскому режиму и новые санкции против России не способствуют урегулированию кризиса на Украине. По его словам, западные страны проявляют односторонний подход к ситуации.

Читайте также: В Чехии заявили, что поставки оружия на Украину не помогут решить кризис