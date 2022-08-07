Газа, Палестина, 7 августа 2022, 20:57 — REGNUM Как минимум трое палестинцев погибли 7 августа в результате ракетного удара по городу Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Бомбардировка сектора Газа израильскими ВВС
Бомбардировка сектора Газа израильскими ВВС
(сс) Osps7

Удар был нанесен по улице Омара аль-Мухтара в центре населенного пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в регионе резко обострилась после того, как 5 августа армия Израиля начала операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв израильских авиаударов по сектору Газа выросло до 36